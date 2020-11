5G

O presidente executivo do grupo Vodafone afirmou hoje que, se os governos pretendem uma "comunidade de investidores saudável", então tem de haver "equilíbrio" e admitiu que vai rever os investimentos no mercado português, no âmbito do leilão 5G.

Na conferência com analistas sobre os resultados do primeiro semestre do grupo Vodafone, após ter sido questionado pelo Citigroup sobre o leilão em Portugal, Nick Read disse que pôs "em pausa" o projeto de um centro de excelência para Portugal, e teceu críticas às regras do leilão de quinta geração (5G).

"Os governos precisam de perceber que, se desejam uma comunidade de investidores saudável", então tem de haver "um equilíbrio", afirmou o presidente executivo do grupo Vodafone.