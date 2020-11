Actualidade

O InShadow - Lisbon ScreenDance Festival vai começar na sexta-feira, em Lisboa, em 12.ª edição, para ser palco de espetáculos, filmes, exposições e conversas sobre o encontro entre as áreas da dança, do cinema e da tecnologia.

O certame interdisciplinar vai decorrer até 13 de dezembro, organizado pela Associação Cultural Vo'Arte, em vários espaços da capital, nomeadamente o Museu da Marioneta, o Teatro do Bairro, a Cinemateca Portuguesa, o Espaço Santa Catarina, o Centro Cultural das Mercês, a FNAC Chiado e a Note Galeria, entre outros locais.

Adaptado às novas regras de funcionamento dos espaços culturais, o festival começa no Museu da Marioneta, na sexta-feira, onde, até domingo, tem o LittleShadow, uma secção destinada às crianças, jovens e famílias, que este ano conta com apresentações da CiM - Companhia de Dança e com a exibição de filmes de animação.