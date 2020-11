Covid-19

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou hoje a contração de um empréstimo de cinco milhões de euros por parte da Câmara Municipal para aplicação em despesas destinadas ao combate aos efeitos da pandemia da covid-19.

O empréstimo foi aprovado com os votos a favor dos deputados municipais da Coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós Cidadãos) e da CDU; o voto contra do PSD e do deputado independente Roberto Vieira e a abstenção do CDS, PTP e do deputado independente Orlando Fernandes.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, revelou que a autarquia recebeu quatro candidaturas para a contratualização do empréstimo, tendo o Crédito Agrícola apresentado a melhor proposta, com um spread de 0,6%.