Quase metade (49%) das empresas considera insuficientes as novas medidas anunciadas pelo Governo para combater a crise causada pela pandemia de covid-19, mostram os resultados de um inquérito apresentado hoje pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

O inquérito é o décimo feito no âmbito do "Projeto Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, que abrangeu 513 empresas, a maioria micro e pequenas empresas.

Segundo o documento, as novas medidas para combater a pandemia são consideradas insuficientes por 49% dos empresários inquiridos, com 27% a considerarem-nas adequadas e 24% demasiado restritivas.