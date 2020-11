Actualidade

A Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) apelou hoje ao Governo para que olhe "com estratégia" para o setor, que corre o risco de deixar de existir.

"Surgem as primeiras notícias de cancelamentos ou adiamentos de festivais para 2022, como o caso do SWR Barroselas Metalfest, que não teve edição de 2020, não vai ter em 2021 e só regressará em 2022. É tempo de finalmente o setor dos festivais, eventos e cultura ser olhado com estratégia pela tutela e que se impeça que todo o setor e os seus profissionais deixem de existir e deixem de criar aquilo que todos necessitamos, muito mais em tempos de confinamento - Cultura e Entretenimento", refere a Aporfest, num comunicado hoje divulgado.

A pandemia da covid-19 fez com que este ano não se realizassem, um pouco por todo o mundo, os habituais festivais de música, que juntam milhares de pessoas e se concentram sobretudo nos meses de verão.