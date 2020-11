Covid-19

A PSP e a GNR detiveram 14 pessoas por desobediência, adiantou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI), que revelou ainda a abertura de 221 autos de contraordenação e o encerramento de 51 estabelecimentos.

Numa nota sobre a atividade da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) no passado fim-de-semana, o primeiro com recolher obrigatório entre as 13:00 e as 05:00 e ordem de encerramento aos estabelecimentos comerciais nesse período, o MAI adiantou que foram "efetuadas 14 detenções por desobediência às ordens emanadas pelas forças de segurança", maioritariamente (oito) por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório.

Por desobediência à obrigação de encerramento de estabelecimentos foram detidas duas pessoas e uma por desobedecer à proibição de circulação na via pública. Há ainda registo de uma detenção por resistência, outra por incumprimento das regras para a restauração, e uma por desobediências às regras para prática de atividade física.