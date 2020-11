Actualidade

O centenário de três autores latino-americanos, Clarice Lispector, Olga Orozco e Mario Benedetti, é assinalado este mês, com o ciclo "Três vezes Cem", pela Casa da América Latina (CAL), em Lisboa, anunciou hoje a organização.

O ciclo "Três vezes Cem" realiza-se nos dias 23 a 27 deste mês, com curadoria do conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Bogotá, Pedro Rapoula.

No dia 23, o ciclo abre pelas 18:00, com leituras de obras dos três autores por Emília Silvestre, Francisco Gomes e Filipa Leal, acompanhados por Carla Algeri no bandoneón.