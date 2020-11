Actualidade

A viúva do antigo Presidente do Ruanda Juvenal Habyarimana, assassinado em 1994, apelou à justiça francesa para que esta encerre as investigações contra si, que decorrem há mais de 10 anos, noticiam hoje agências internacionais.

O pedido de Agathe Habyarimana, suspeita de esta envolvida no genocídio de 1994 no Ruanda, surge depois da recusa de um juiz de instrução em terminar as investigações iniciadas em 2008, refere a agência France-Presse (AFP), que cita o advogado da antiga primeira-dama.

A viúva de Habyarimana, cujo assassinato, em 06 de abril de 1994, desencadeou massacres contra a minoria hutu, vive desde 1998 em França, país que recusa extraditá-la para Ruanda - onde tem um mandado de captura por genocídio e crimes contra a humanidade.