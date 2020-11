Covid-19

O número de mortes associadas à covid-19 num lar em Alburitel, concelho de Ourém (Santarém), aumentou para três, num surto que infetou 49 pessoas, entre utentes e funcionários, disse hoje à Lusa a Autoridade de Saúde.

"Temos a lamentar o óbito de duas pessoas idosas com várias comorbilidades cardíacas e pulmonares que, após o quinto dia da doença covid-19, tiveram um agravamento súbito dos sintomas e necessidade de cuidados hospitalares, tendo falecido no hospital", afirmou Ana San-Bento, delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo.

Segundo a médica, uma outra pessoa do Lar Residencial Abrigo Nossa Senhora da Ajuda foi internada.