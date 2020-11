Actualidade

O Governo moçambicano projeta a retoma gradual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) numa taxa de 2,1% no próximo ano, apesar da covid-19 e da guerra no norte do país, informou hoje o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

"Isto são projeções na base de pressupostos e os pressupostos podem sempre falhar", alertou o governante, destacando as incertezas criadas pela covid-19 e pela violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Adriano Maleiane falava durante um encontro com uma comissão parlamentar na Assembleia da República para debater o Orçamento de Estado para 2021 e o respetivo Plano Económico e Social.