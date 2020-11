Covid-19

O avançado Luis Suárez teve um teste positivo para o novo coronavírus e vai desfalcar o Uruguai na receção ao Brasil, de qualificação para o Mundial2022 de futebol, anunciou hoje a federação uruguaia.

Luis Suárez também deverá falhar o reencontro no sábado com o FC Barcelona, que deixou esta temporada para assinar com o Atlético de Madrid.

Além do avançado 'colchonero', também o guarda-redes Rodrigo Muñoz teve um teste positivo, assim como um elemento da estrutura da seleção.