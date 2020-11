Covid-19

O Governo anunciou hoje a abertura de mais de 230 camas de internamento para o Norte, que resultam da "reorganização" de serviços, adaptação de espaços e que provam o "esforço" do Serviço Nacional de Saúde para "dar respostas".

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Vila Verde, distrito de Braga, durante a cerimónia de assinatura de acordos com 10 Santas Casa da Misericórdia, presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

No discurso, Marta Temido fez questão de "dar nota clara sobre o esforço" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "em cada um dos seus núcleos, em cada uma das suas instituições, de ampliar as suas respostas".