Actualidade

O conflito na região de Tigray, norte da Etiópia, levou mais de 25.300 pessoas a fugirem para o Sudão, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Segundo o ACNUR, só no domingo mais de 5.000 pessoas atravessaram a fronteira, o dia em que se registou o maior número de refugiados a chegar às províncias fronteiriças sudanesas de Kassala e Al-Qadarif, desde o princípio do conflito, no início do mês.