A Altice Portugal afirmou hoje que o aumento de preços no pacote de telecomunicações é "pura e redonda falsidade", depois da Anacom ter divulgado que a Meo subiu as mensalidades do 3P e, em simultâneo, diminuiu a sua qualidade.

"A afirmação da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] sobre o aumento de preços no pacote de telecomunicações nada mais é que uma pura e redonda falsidade", disse a dona da Meo, em comunicado.

"De forma alguma se pode aferir que se tenha registado qualquer diminuição da qualidade do serviço na oferta que a empresa tem no mercado", acrescentou a empresa.