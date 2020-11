Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com recordes dos índices Dow Jones Industrial Average e S&P500, no seguimento do anúncio da sociedade de biotecnologia Moderna de que a sua vacina contra o novo coronavirus é eficaz em 94,5%.

Os resultados definitivos da sessão indicam que aquele índice seletivo valorizou 1,60%, para os 29.950,44 pontos, limiar que excede o máximo registado em fevereiro.

Na mesma forma, o alargado S&P500 progrediu 1,16%, para as 3.626,91 unidades, e bateu o recorde que tinha fixado na passada sexta-feira.