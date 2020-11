Actualidade

A assembleia anual de outono dos bispos católicos dos Estados Unidos vai decorrer esta semana virtualmente, por causa da pandemia, e os casos de abusos sexuais do ex-cardeal McCarrick deverá ser um dos temas centrais.

O seminário vai decorrer depois de conhecido o relatório, resultado de uma investigação que decorreu durante dois anos, no qual se conclui que, durante décadas, vários bispos, cardeais e até papas, em particular, João Paulo II, descartaram as acusações e encobriram os crimes de pedofilia e abuso sexual de adultos do antigo cardeal norte-americano Theodore McCarrick.

O ex-cardeal foi excomungado pelo papa Francisco no ano passado, depois de conhecido o depoimento de um antigo acólito, em 2017, que acusou McCarrick de abuso sexual na década de 1970.