Actualidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro informou na segunda-feira que pediu à Polícia Federal uma investigação ao ataque cibernético contra o sistema informático da entidade, que atrasou o apuramento da votação municipal de domingo.

O juiz Luis Roberto Barroso afirmou que os sistemas informáticos do tribunal registaram na manhã de domingo 436 mil tentativas de acesso por segundo, num claro ataque de redes mundiais de pirataria cibernética para tentar derrubar o sistema.

De acordo com o presidente do TSE, os ataques em massa foram provenientes de Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia, mas frisou que as investidas não conseguiram ultrapassar as barreiras de segurança do sistema de informática do tribunal.