Covid-19

Mais de um milhão de bebés, crianças e adolescentes foram diagnosticados com o novo coronavírus nos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira a Academia Americana de Pediatria (AAP) e a Associação de Hospitais Infantis.

De acordo com o relatório, que reúne dados dos departamentos estaduais de saúde, um total de 1.039.464 crianças testou positivo desde o início da pandemia até 12 de novembro.

Só na semana que terminou a 12 de novembro, as estatísticas de infeções entre menores registaram 111.946 novos casos, "o que é substancialmente mais do que em qualquer semana anterior da pandemia", indicaram as instituições.