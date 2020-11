Actualidade

Os desastres naturais relacionados com as alterações climáticas causaram mais de 410 mil mortos na passada década e afetaram 1,7 mil milhões de pessoas, alertou hoje um relatório da Cruz Vermelha.

Desde os anos de 1990, estes desastres ligados ao aquecimento global aumentaram cerca de 35% em cada década, indica-se no documento, no qual se destaca a diferença entre o financiamento de respostas às alterações climáticas e o tipo de países que o recebem.

De acordo com o estudo, os cinco países mais vulneráveis a este tipo de desastres não estão entre os maiores beneficiários do financiamento, tal como as cinco nações que mais fundos de adaptação 'per capita' recebem se encontram numa situação especialmente frágil em termos de aquecimento global.