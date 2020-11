Actualidade

O furacão Lota de categoria 4, com ventos de 250 quilómetros por hora, chegou na segunda-feira à noite à Nicarágua onde arrancou telhados de casas, derrubou linhas elétricas e inundou ruas, segundo as autoridades locais

Num relatório preliminar, as autoridades do país relatam ventos com rajadas fortes, chuva, quedas de árvores, de postes e desprendimento de telhados na madrugada de hoje.

O Lota entrou perto de Haulover, que foi evacuada na totalidade e onde se desconhece a existência de estragos. Neste local vivem cerca de 350 famílias com 1.750 pessoas, a maioria indígenas de origem Miskito, comunidade dedicada à pesca artesanal e ao turismo.