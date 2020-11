Actualidade

A polícia evacuou hoje um campo de migrantes perto de Paris, junto do Estádio de França, onde mais de 2.000 pessoas se fixaram gradualmente desde agosto, relatou um jornalista da Agência France Presse (AFP), que assistiu à operação.

Enquadrada por uma extensa força policial, a operação para evacuar o campo e abrigar os exilados em vários centros de acolhimento e ginásios na região de Paris começou ao início da manhã, com os migrantes a encaminhar-se silenciosamente para os autocarros.

Segundo o responsável pela associação France Terre Asile, operadora do Estado, cerca de 2.400 exilados viviam neste campo, que desde agosto cresceu ao longo de um entroncamento rodoviário, perto do maior estádio do país. Os incêndios de paletes de madeira eram visíveis a partir do cordão de segurança colocado pela polícia.