Moçambique/Ataques

Uma comissão parlamentar que visitou fronteiras moçambicanas alertou para a necessidade de reforçar as patrulhas, nomeadamente face ao agravamento do conflito militar em Cabo Delgado, norte do país.

"Durante as nossas visitas no terreno, constatámos que há desafios nas nossas fronteiras, relativos ao transporte, para se fazer a necessária patrulha e vigilância", disse Catarina Dimande, deputada membro da Comissão das Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades (7.ª Comissão) da Assembleia da República, citada hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A comissão parlamentar fez na terça-feira uma visita de trabalho de cerca de uma hora ao Ministério do Interior para troca de informação.