A agência de notação financeira Moody's disse hoje que o 'rating' Aaa do Banco Africano de Desenvolvimento, atribuído em outubro de 2019, está "sustentado na robusta almofada de liquidez e na boa gestão de risco".

"O perfil de crédito do BAD é sustentado na robusta almofada financeira de liquidez e na boa gestão do risco, que mitiga os riscos", lê-se na análise anual às finanças do maior banco multilateral africano, que mantém a opinião sobre a qualidade da dívida em Aaa, o melhor nível.

"A ampla almofada de liquidez e o acesso desimpedido aos mercados de capital internacionais também apoiam a sua capacidade de servir as obrigações da dívida, e para além disso o banco tem um longo historial de ser uma das principais instituições de desenvolvimento em África e beneficia da capacidade e vontade dos acionistas para apoiarem os seus objetivos de desenvolvimento, como é notória pelas significativas contribuições dos membros não regionais com um rating elevado", acrescenta ainda a Moody's.