O secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, debateu hoje com o patriarca ortodoxo de Constantinopla a liberdade religiosa no país durante uma visita a Istambul que não prevê encontros com membros do Governo turco.

Segundo assinalam as autoridades norte-americanas, a reunião com o líder religioso ortodoxo teve como objetivo "discutir questões religiosas na Turquia e na região".

Fontes diplomáticas dos Estados Unidos indicaram que Pompeo estava disposto a reunir-se com as autoridades turcas em Istambul, mas, de acordo com a imprensa local, o Governo só aceitou qualquer encontro na cidade de Ancara, a capital do país.