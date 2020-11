Actualidade

A líder do governo autónomo da Escócia, Nicola Sturgeon, disse hoje que a independência é a melhor forma de proteger a região, criticando as declarações de Boris Johnson que considerou "um desastre" a autonomia escocesa.

De acordo com a imprensa de Londres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez as afirmações sobre a Escócia durante uma reunião segunda-feira com um grupo de deputados conservadores das circunscrições do norte de Inglaterra.

A líder nacionalista escocesa afirmou hoje, através da rede social Twitter, que a independência é a "única maneira de proteger e fortalecer" o Parlamento autonómico escocês.