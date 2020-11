Incêndio em casa no centro da Guarda combatido pelos bombeiros desde as 10

Os bombeiros da Guarda estão a combater, desde as 10:36, um incêndio urbano que eclodiu no interior de uma moradia situada na Rua Dr. Francisco dos Prazeres, no centro daquela cidade.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 11:30, que o combate às chamas envolve 26 elementos e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários locais.

"O incêndio está ativo e os bombeiros estão em trabalhos de extinção", disse o CDOS.