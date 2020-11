Actualidade

A dois meses do fim do seu mandato, o Presidente dos EUA, Donald Trump, sondou conselheiros próximos sobre a possibilidade de agir contra uma instalação nuclear iraniana, noticiou hoje o jornal The New York Times.

Durante uma reunião na sala oval da Casa Branca, na quinta-feira passada, Trump pediu a vários conselheiros, incluindo o vice-Presidente, Mike Pence, o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o chefe de Estado-Maior, Mark Milley, a sua opinião sobre a hipótese de agir contra uma instalação nuclear no Irão, tendo sido dissuadido dessa ideia.

De acordo com a edição de hoje do The New York Times, os altos funcionários abordados sobre o assunto "dissuadiram o Presidente de prosseguir com um ataque militar", devido ao risco de que essa ação degenerasse rapidamente para um conflito de larga dimensão.