Actualidade

O setor da música contava, em 2018, com dois milhões de trabalhadores e contribuía com quase 82 mil milhões de euros para a economia do espaço da União Europeia (UE), segundo um estudo divulgado hoje.

O estudo sobre o impacto económico da música na Europa foi feito pela Oxford Economics, encomendado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), e reporta a dados de 2018, incluindo toda a cadeia do setor, como estúdios de gravação, editoras, serviços de música, ensino, salas de espetáculos, intérpretes, compositores e agenciamento.

Segundo o estudo, o setor da música de todos os estados-membros da UE (incluindo ainda o Reino Unido) contribuiu com 31 mil milhões de euros em impostos e gerou 9,7 mil milhões de euros em receitas de exportação.