O município de Montemor-o-Velho vai organizar o Castelo Mágico em suporte digital, por não ser possível realizar o evento no figurino original devido à pandemia da covid-19, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

Segundo Emílio Torrão, a iniciativa vai envolver as escolas, que vão decorar com estrelas o castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

O autarca referiu que vão ser produzidos vídeos para animar os alunos das escolas do concelho, mas que o programa ainda está a ser definido.