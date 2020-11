Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) repudiou hoje a "violência policial" contra os jornalistas durante a cobertura de manifestações e instou o comandante geral da polícia angolana a "explicar as constantes agressões" aos profissionais, receando por mortes.

"A situação é grave e nós entendemos que os órgãos competentes, no caso o senhor comandante geral, deveria se dignar em explicar à sociedade por que razão é que a polícia nacional tem estado a agredir, tem estado a violentar os jornalistas no exercício das suas funções", afirmou hoje o secretário-geral do SJA, Teixeira Cândido.

O sindicalista referiu que com as "recorrentes agressões" policiais corre-se o risco de se ver "um jornalista morto, simplesmente porque se deslocou para a cobertura de uma manifestação, que é um facto de interesse público".