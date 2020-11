Actualidade

O suposto mentor de um desvio multimilionário, que levou à condenação do ex-primeiro-ministro malaio, está escondido em Macau desde 2018 numa propriedade de um membro do Partido Comunista Chinês, segundo uma investigação hoje publicada pela Al Jazeera.

De acordo com a Al Jazeera, que não identifica as fontes, mas que diz serem proveninentes da Malásia e Macau, "o fugitivo vive na capital asiática do jogo desde pelo menos fevereiro de 2018, numa casa propriedade de um alto membro do Partido Comunista Chinês".

O malaio está em fuga há quase cinco anos e é procurado pelos Estados Unidos, Malásia e Singapura. Questionado pela agência Lusa sobre se Jho Low estaria escondido em Macau, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu sucintamente: "Recusamo-nos a comentar".