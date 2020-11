Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) lançou hoje uma consulta pública com vista a alterar as regras sobre as agências bancárias, propondo a existência de agências móveis em veículos automóveis.

A consulta pública, que decorre até 04 de janeiro, visa substituir a regulamentação existente desde 1996 com o objetivo de regular e clarificar o enquadramento legal das agências e extensões de agências bancárias.

Segundo o regulador e supervisor bancário, as inovações tecnológicas vieram alterar a prestação de serviços bancários e financeiros e a tradicional relação dos clientes com os bancos através das agências, pelo que as instituições "têm abordado o Banco de Portugal com novas formas de prestar os seus serviços bancários", o que exige repensar a regulamentação sobre agências bancárias.