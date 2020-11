Actualidade

A Comissão Europeia manifestou hoje um "otimismo cauteloso" relativamente à possibilidade de os Estados Unidos regressarem, com Joe Biden, ao acordo nuclear com o Irão, após o terem abandonado com Donald Trump em 2018.

"Vamos esperar pela nova administração e pela apresentação das suas políticas, mas há um otimismo cauteloso de que, relativamente ao Irão, a dinâmica geral será diferente", referiu Peter Stano, porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros.

O porta-voz sublinhou ainda que as "indicações dadas" por Biden mostram que irá abordar a questão iraniana de "maneira completamente diferente da que tinha sido escolhida" por Donald Trump, e que a União Europeia (UE) está "pronta" para trabalhar com os Estados Unidos da América (EUA) em "muitas áreas".