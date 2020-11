Actualidade

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, disse hoje que está aberto para receber as inquietações de Mariano Nhongo, líder de grupo dissidente que contesta o acordo de paz.

"Se tem qualquer inquietação dentro da nossa organização, que traga, nós temos órgãos que podem solucionar aquilo que é a preocupação dele", disse Ossufo Momade, durante uma mesa-redonda sobre "Paz e Reconciliação Nacional: Lições, Desafios e Perspetivas", realizada hoje em Maputo.

O grupo liderado por Nhongo, antigo dirigente de guerrilha, exige renegociação do acordo de Paz e Reconciliação e a demissão do atual presidente do partido, Ossufo Momade, sendo acusado de protagonizar ataques armados no centro de Moçambique.