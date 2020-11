Nagorno-Karabakh

O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou hoje arménios e azeris por estarem a cumprir o acordo tripartido de cessar-fogo assinado há uma semana para pôr fim ao conflito em Nagorno-Karabakh, que provocou milhares de mortos entre militares e civis.

"O importante é que os acordos estão se ser respeitados. Os combates cessaram por completo e a situação está a estabilizar-se. Por isso, estão já criadas as condições para uma solução de longo prazo, evitou-se uma grande escalada do conflito numa base justa para os povos arménio e azeri", afirmou Putin ao abrir a cimeira virtual dos BRICS (África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia).

A 09 deste mês, Moscovo facilitou um acordo entre Erevan e Baku que pôs fim a 44 dias de guerra em Nagorno-Karabakh, que define, entre outros aspetos, a devolução por parte da Arménia de vários territórios que ocupou na guerra entre 1992 e 1994.