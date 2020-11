Actualidade

Dois membros da organização separatista basca ETA, José Antonio Urrutikoetxea e Natividad Jáuregui, vão ser extraditados para serem julgados em Espanha, na sequência das decisões hoje anunciadas pelos Supremos Tribunais de França e da Bélgica.

No caso de José Antonio Urrutikoetxea, ex-líder da ETA conhecido como "Josu Ternera", a decisão tornou-se hoje definitiva depois de o Supremo Tribunal de França ter rejeitado o recurso contra a sentença de entrega a Espanha para ser julgado pelo atentado ao quartel de Saragoça em 1987, no qual foram assassinadas 11 pessoas, seis das quais crianças.

Esta é a segunda vez que o Supremo Tribunal francês se pronuncia a pedido do Tribunal Nacional de Madrid contra "Josu Ternera", depois de, no dia 04, ter também decidido que será a justiça espanhola a julgá-lo pelo seu papel no financiamento da ETA.