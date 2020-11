Acidente/Borba

A fase de instrução do processo relativo à derrocada da estrada em Borba começa no dia 03 de dezembro, no edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora, dois anos após o acidente.

As diligências instrutórias foram reveladas pelo juiz de instrução criminal de Évora e titular do processo, numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela agência Lusa.

Em setembro passado, também questionado pela Lusa, o magistrado indicou que cinco dos oito arguidos entregaram um requerimento de abertura de instrução (fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento).