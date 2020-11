Actualidade

Os trabalhadores da Unicer Assistência Técnica (AT) iniciaram uma greve às horas extraordinárias, reclamando a integração no acordo coletivo de trabalho do grupo Super Bock, que se afirma disponível para negociar, mas lembra que tem empresas com regulamentação coletiva própria.

Num comunicado divulgado hoje, após uma ronda de plenários realizados na segunda-feira no Porto, Santarém, Lisboa e Algarve, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) justifica o recurso à greve "com o facto de, desde o início das negociações, após entrega do caderno reivindicativo, a empresa não ter feito nenhum avanço no sentido de aproximação a um possível acordo".

Segundo o sindicato, o Super Bock Group tem, "pelo contrário, feito tudo para atrasar e prolongar o processo no tempo, refutando e desvalorizando cada um dos pontos reivindicativos e desrespeitando, assim, os seus trabalhadores, numa atitude de claro desrespeito pelos seus direitos".