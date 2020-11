Actualidade

O surto de 'legionella' dos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim causou hoje mais uma morte, elevando para nove o número de óbitos, disse à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde no Norte (ARS-N).

Segundo a mesma fonte, o óbito verificou-se no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde desde 30 de outubro já morreram sete pessoas devido à doença, tendo outras duas morrido no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Hoje, mantêm-se nos 79 os casos diagnosticados e verificou-se uma redução de doentes internados, que passou de 37 para 24, distribuídos pelos Hospitais S. João, no Porto, Pedro Hispano, em Matosinhos, e o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.