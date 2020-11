Covid-19

O número de mortes do surto de covid-19 no Lar Mansão de São José, em Beja, subiu para 11, com a morte de uma idosa de 88 anos, disse hoje à Lusa fonte da unidade local de saúde.

A idosa, que morreu na segunda-feira, era a única das utentes infetadas neste surto que ainda estava internada no hospital de Beja, precisou a fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo a fonte, todas as outras idosas infetadas que estiveram internadas e sobreviveram já tinham tido alta relacionada com a doença covid-19 e estão no lar, que apenas acolhe utentes do sexo feminino.