Actualidade

O homem detido por suspeitas do homicídio da irmã grávida e do pai, crime que ocorreu no sábado, em Torres Vedras, distrito de Lisboa, ficou hoje em prisão preventiva, após ter sido presente a tribunal.

"Prisão preventiva, por considerar que existe perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", lê-se na comunicação distribuída aos jornalistas à porta do tribunal de Torres Vedras.

Na informação do tribunal, o suspeito dos crimes de homicídio da irmã, que estava grávida, e do pai, Xavier Damião, de 28 anos, "prestou declarações e assumiu a prática dos factos".