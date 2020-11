Covid-19

A Autoeuropa deverá produzir menos sete mil veículos até ao final do ano, devido ao impacto da pandemia de covid-19, de acordo com um comunicado da Comissão de Trabalhadores (CT) do grupo.

"A CT foi informada pela empresa de uma significativa redução de produção para o ano de 2020, a qual sofreu uma quebra na ordem dos 7.000 carros, situação que nos merece a maior atenção e preocupação", lê-se na mesma nota.

Por causa disso, a empresa irá ter vários dias de paragem em dezembro, segundo o calendário de produção previsto até ao fim do ano, divulgado pela CT.