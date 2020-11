Actualidade

As eleições presidenciais vão ser marcadas provavelmente para 24 de janeiro de 2021, disse hoje o presidente e deputado único do Chega, André Ventura, após ter sido recebido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

À saída do Palácio de Belém, em Lisboa, André Ventura declarou aos jornalistas que "haverá também novidades sobre as eleições presidenciais, mas isso será o próprio Presidente a fazer esse anúncio".

Questionado se saiu deste encontro com uma data, o presidente do Chega respondeu: "Sim, com a data provável de 24 de janeiro, embora seja um anúncio que será feito por Marcelo Rebelo de Sousa e não por mim, não é a mim que me compete fazê-lo".