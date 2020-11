Covid-19

Quinze pessoas da Unidade Hospitalar de Torres Novas, entre utentes e profissionais, estão infetadas com covid-19, disse hoje fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), acrescentando que há também 10 profissionais de saúde infetados no Hospital de Abrantes.

Em comunicado, em resposta a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, a administração do CHMT confirmou que "foi detetado um surto de covid-19 na enfermaria 5A, existente na Unidade Hospitalar de Torres Novas", tendo acrescentado que "os doentes foram transferidos, durante o dia de hoje, terça-feira, para a Unidade Hospitalar de Abrantes" e que "os profissionais cumprem confinamento domiciliário, estando acompanhados pela autoridade de saúde".

Segundo o CHMT, que abarca as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todas no distrito de Santarém, "assim que foi detetado o primeiro caso foram, de imediato, testados todos os contactos e profissionais de saúde adstritos a este espaço de prestação de cuidados, tendo sido identificados 11 doentes infetados por SARS-Cov-2, e quatro profissionais de saúde", entre eles "dois médicos, um enfermeiro e um assistente operacional".