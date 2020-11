Actualidade

Mais de 20 artistas do Porto atuam, a partir de hoje, no Ferro Bar, no âmbito do "Pré-Juízo Final", iniciativa "essencialmente de cariz social" e uma "chamada de atenção" para as dificuldades que vivem as salas de programação musical.

"Pré-Juízo Final", que inclui "sessões de ocupações artísticas e musicais" e envolve "mais de 20 artistas da cidade do Porto", é, de acordo com a organização, "uma ação essencialmente de cariz social e de chamada de atenção para a situação que se vive, e visa defender e destacar a importância social e cultural de artistas de música e das salas de programação musical".

Devido à pandemia da covid-19, recorda a organização, "diversas salas, discotecas e bares já fecharam e, muitas outras, correm sérios riscos de fecharem também muito em breve.