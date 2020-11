Covid-19

A taxa de ocupação do equipamento ECMO, uma técnica essencial aos doentes críticos, baixou hoje para os 80% no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) após ter ultrapassado os 90% no fim de semana.

"Nós tivemos uma situação, e facto, de grande pressão desse ponto de vista até ao fim de semana, com uma taxa de utilização dos nossos equipamentos acima dos 90% (...) mas ao dia de hoje e à data desta conversa, estamos um pouco melhor, temos uma taxa de utilização que baixou para os 80%", disse à Lusa o diretor do Serviço de Medicina Intensiva do CHULN, João Ribeiro.

Atualmente, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte tem 14 equipamentos, disse João Ribeiro, explicando que a capacidade de implementar essa técnica de suporte de vida extracorporal em doentes com falência cardiovascular ou pulmonar é "muito dinâmica".