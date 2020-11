Actualidade

A BP Angola anunciou hoje que avançou recentemente com a perfuração no Bloco 18, um projeto de 44 milhões de barris de petróleo em reservas estimadas, com a projeção de uma produção de 30 mil barris por dia.

Em comunicado, a BP Angola, que é a operadora do Bloco 18 e a detentora dos direitos de exploração desta zona do offshore desde 2007, indica que o início dos trabalhos foi possível graças à chegada a Angola do navio DS-12.

Este navio vai perfurar quatro poços (dois de produção e dois de injeção) no desenvolvimento do campo Platina, com o apoio de dois navios de carga, um deles equipado com veículos de operação remota (VOR), e outro preparado para dar resposta a situações de emergência.