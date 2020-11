5G

O presidente executivo da Altice Portugal afirmou hoje que está a equacionar se faz sentido participar no leilão do 5G e que vai "obviamente optar pelo caminho da litigância", tecendo duras críticas ao regulador Anacom.

Alexandre Fonseca falava via 'online' no encerramento do XXIV Encontro Nacional de PME do setor das Telecomunicações, organizado pela ACIST - Associação Empresarial de Comunicações de Portugal e subordinado ao tema "Inteligência Artificial (IA) - Impacto no Futuro dos Negócios e do Trabalho".

Referindo que só há uma única candidatura conhecida, até agora, ao leilão de quinta geração (5G), que é a da Nowo, Alexandre Fonseca destacou que o que tem ouvido dos acionistas e dos operadores é a sua preocupação face à atual situação do setor.