Liga das Nações

Os defesas Nélson Semedo, Rúben Semedo e Mário Rui, o médio João Moutinho e o avançado Diogo Jota são hoje as novidades no 'onze' de Portugal, para o derradeiro encontro na Liga das Nações de futebol, na Croácia.

Em relação ao desaire de sábado com a França (0-1 na Luz), que afastou a seleção lusa das meias-finais, Fernando Santos colocou este quinteto em vez de João Cancelo, José Fonte, Raphaël Guerreiro, que não viajou para Split, devido a problemas físicos, William Carvalho e Bernardo Silva.

Assim, no Estádio de Poljud, em Split, Portugal vai alinhar com Rui Patrício na baliza e Nélson Semedo, Rúben Semedo, Rúben Dias e Mário Rui no quarteto defensivo. O meio-campo ficará a cargo de Danilo, João Moutinho e Bruno Fernandes, atrás do trio ofensivo formado por João Félix, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.