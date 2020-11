Actualidade

A agência de 'rating' DBRS alertou hoje para a quebra da sustentabilidade do atual nível de crédito malparado na banca europeia, reconhecendo o menor nível de provisões no terceiro trimestre, mas destacando reduções em Portugal.

"Os bancos europeus reportaram significativamente menores níveis de provisões no terceiro trimestre e o custo do risco caiu na maioria dos bancos depois dos níveis muitos altos no primeiro semestre", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela DBRS.

No entanto, segundo a agência canadiana, "há um número de razões" que a levam a crer que "o baixo nível do custo do risco e de crédito malparado (NPL) observado no terceiro trimestre não é sustentável no médio-prazo".